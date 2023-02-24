俄乌战争中国盼调停 德总理不抱希望

（法新社柏林23日电） 德国总理萧兹今天对中国在俄罗斯入侵乌克兰近1年后，企图将自己定位为俄乌间的调解人一事，表示不应该对中国「抱持任何幻想」。

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萧兹（Olaf Scholz）在接受德国第二电视台（ZDF）采访时说：「我们不应该对中国存有幻想，因为直到目前为止，中国都没有表达对俄罗斯的立场。」

在萧兹发表声明之际，中国准备本周对乌克兰冲突提出一项和平计画，此时正值俄罗斯去年2月24日入侵乌国届满1年的时间点。

中共中央外事工作委员会办公室主任王毅22日在莫斯科，会见了俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）及外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）。

在王毅到访之后，俄罗斯表示，中国已经就以「政治解决」冲突的方式发表了看法。

中国试图将自己定位是俄乌冲突的中立方，同时与战略盟友俄罗斯保持密切关系。

美国和北大西洋公约组织（NATO）担忧中国可能计划向俄罗斯提供武器，支持俄国在战事上取得进展。

萧兹表示，他上次于去年11月造访北京时，已经明确告诉中国领导人，这样交付武器的行为「让人无法接受」。

萧兹说：「重要的是，我们得密切关注局势的发展。」

在俄罗斯侵略乌克兰满1周年前夕，萧兹表示，「只要有需要或必要」，德国会就「不会放弃」对乌国的支持。

萧兹还说：「在此同时，我们得竭尽所能，避免局势升级。」

© 2023 AFP