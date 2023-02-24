俄发动侵乌战争 法外长：蒲亭可能因战争罪受审

（法新社巴黎23日电） 俄罗斯去年2月24日全面入侵乌克兰至今将满一年之际，法国外交部长柯隆纳今天说，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在国际刑事法院受审是「可能发生的事」。

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柯隆纳（Catherine Colonna）告诉法国「巴黎人日报」（Le Parisien）：「我们正在与国际刑事法院（International Criminal Court）和整个国际社会合作，不会让这场战争的发动者与负责人逍遥法外。」

柯隆纳指出，国际刑事法院可循责任归属追究到「最高层级」，且先前已起诉过国家元首。

她说：「我无法预测蒲亭是否会面临这个处境，但如果事实与责任归属确立，是有这个可能性。」

法国外交消息人士向媒体表示，法国准备派出第2个行动DNA分析实验室到乌克兰，为未来的战争罪审判搜集证据。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）先前提议在联合国支持下设立专责法庭，审理俄罗斯高官在俄乌战争中所涉及的战争罪。

柯隆纳又说：「国际刑事法院正在调查且将依法处理。」

俄罗斯全面入侵乌克兰一年，柯隆纳认为莫斯科「在战略、政治还有道德上吞败」，「俄罗斯自陷孤立」。

柯隆纳又说，如同让国际控制乌克兰东南部札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂的例子一般，有必要保持与蒲亭的沟通管道畅通，「以应不时之需」。

© 2023 AFP