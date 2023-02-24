化学列车翻覆 美国运输部长吁立法加强安全措施

（法新社华盛顿23日电） 美国一列载有化学物质的火车本月3日在俄亥俄州翻覆，引发空气及水源污染疑虑。美国运输部长布塔朱吉被批评处理态度不够积极，他今天为此表达遗憾，并主张推动安全改革。

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这起列车翻覆事故发生在俄亥俄州东巴勒斯坦镇（East Palestine），联邦调查人员公布初步调查结果，认为事发前不久，列车的车轮轴承出现过热问题。

在野的共和党人猛烈批评白宫，认为政府因应不够迅速，前总统川普（Donald Trump）更指责现任总统拜登（Joe Biden）舍弃了东巴勒斯坦镇的4700位居民。

民主党籍的布塔朱吉（Pete Buttigieg）在事故现场接受提问时说：「我对此怀有强烈感受，本来应早点表达出来。我很努力要顾及我所肩负的职责和不属于我的职责，但这不该阻止我表达自己对这个社区发生的事所怀有的感受。」

东巴勒斯坦镇居民通报，列车出轨后的数日间，当地出现强烈化学气味和烟雾。负责营运列车的诺福克南方铁路公司（Norfolk Southern）针对持续闷烧的数节载货车厢，采取了「控制释放」（controlled release）有毒物质氯乙烯（vinyl chloride）的措施。

布塔朱吉呼吁国会立法要求以更坚固的货运车厢来装载危险物质，并重新采用甚至扩大前总统欧巴马（Barack Obama）执政时期的提案，即要求装载高度易燃物质的列车能更快刹车。美国政府在川普执政期间废止了这些提案。

布塔朱吉也呼吁铁路营运单位不要等到联邦立法程序完成，应该立即开始改善安全措施。

美国国家运输安全委员会（National Transportation Safety Board）没有针对事故起因做成结论，但证实「看起来是车轮轴承处于过热问题的最后阶段」，运输安全委员会于上周提到此一发现。

根据报告，150节车厢有38节出轨，其中11节载有危险物质，包括5节装有氯乙烯的车厢。

布塔朱吉听取了关于调查的简报，并会见危机因应专家及当地民众。许多居民在诺福克南方铁路公司「控制释放」化学物质期间被迫撤离家园。

俄亥俄州向来保守，东巴勒斯坦镇又是其中最挺共和党的地区之一。共和党人批评拜登政府漠视美国蓝领阶级苦苦谋生，只优先支持乌克兰对抗俄罗斯等外国计画。川普昨天造访当地时，也就这起列车事故批评拜登。

川普去年11月宣布参加2024年总统大选，但有人批评他过去执政期间曾削弱铁路安全标准、裁减美国环境保护署（Environmental Protection Agency）规模。

布塔朱吉回答有关川普批评的提问时说：「他可以做一件事，就是支持把他任内出现的放松管制现象扭转过来。」

诺福克南方铁路公司指出，正移除列车车厢并去除污染物质，同时密切关注空气和水源品质。

此外，美联社报导，联邦调查人员今天说，这列货运火车的操作人员在事故发生前没有得到很多警讯，而且没有迹象显示他们犯了任何错误。

© 2023 AFP