巴基斯坦兄弟档 拘留关达那摩湾20多年获释

（法新社华盛顿23日电） 美国国防部今天表示，巴基斯坦籍兄弟档阿布杜拉和穆罕默德．拉巴尼遭到拘留20多年后，从关达那摩湾的美国军事监狱获释并被遣返。

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阿布杜拉．拉巴尼（Abdul Rabbani）1967年出生，据信是巴西关达那摩湾（Guantanamo Bay）美军监狱中年纪最大的囚犯之一。

美国官员指控阿布杜拉．拉巴尼替911事件主谋穆罕默德（Khalid Sheikh Mohammed，KSM）工作，并在喀拉蚩（Karachi）掌管一处盖达组织（Al-Qaeda）的藏身处。但阿布杜拉的拘留人犯评估显示，据信他 「对盖达组织的行动计画没有具体了解」。

1969年出生的穆罕默德．拉巴尼（Mohammed Rabbani）被控招募他的哥哥加入极端主义圈子。据信他为穆罕默德（KSM）和纳席瑞（Abd al-Rahim al-Nashiri）安排通行和资金。

纳席瑞是2000年10月美国海军飞弹驱逐舰柯尔号（USS Cole）遭受自杀式炸弹攻击的策划者，该起事件造成17名美国海军死亡。

根据美国参议院情报委员会的报告，这对兄弟2002年9月在喀拉蚩遭到巴基斯坦当局逮捕。这份报告还将穆罕默德．拉巴尼列为在美国中央情报局（CIA）海外秘密监狱（俗称黑牢）遭受酷刑的17名拘留者之一。

国防部在声明中说，拉巴尼兄弟在2004年抵达关达那摩湾监狱，并于2021年被批准获释。

他们获释后，留在关达那摩湾监狱的被拘留者还剩32人。（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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