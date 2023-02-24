控乌将入侵聂斯特河沿岸 俄：一定会有回应

（法新社莫斯科23日电） 俄罗斯指控乌克兰正加速准备，要入侵摩尔多瓦分离地区聂斯特河沿岸，并称俄国一定会「有所回应」。

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聂斯特河沿岸（Transnistria）是位于乌克兰西南部与邻国摩尔多瓦边界间的狭长地区，当地受亲俄分离主义分子控制，但大部分国家认为当地是摩尔多瓦国土。

聂斯特河沿岸在1992年一场短暂战争后脱离摩尔多瓦，之后俄罗斯就一直在当地驻军。

俄罗斯国防部发出的声明适逢俄乌战争爆发将满1年。自去年2月24日全面入侵乌克兰以来，俄罗斯一直被控加剧聂斯特河沿岸紧张局势，企图破坏乌克兰和摩尔多瓦间的稳定。

俄国国防部声明中说：「基辅政权已加紧准备，要入侵聂斯特河沿岸。 」

俄罗斯国防部声称，乌克兰之所以想发动「入侵」，是想应对所谓俄军在聂斯特河沿岸发起的攻势，称乌克兰部队正在聂斯特河沿岸的边界集结。

声明说：「乌克兰当局一旦实施这项计画性寻衅，将对合法部署在聂斯特河沿岸的俄国维和部队构成直接威胁。」还说俄罗斯武装部队将以适当方式因应乌克兰方面将发起的「挑衅」。

摩尔多瓦政府今天表示，他们不会去证实俄罗斯国防部所称的情况，呼吁各方「要保持冷静，并从摩尔多瓦官方和可信的消息来源获取讯息」。

本月稍早，摩尔多瓦总统桑杜（Maia Sandu）指责俄罗斯密谋藉由伪装成反政府抗议人士，想暴力推翻她的政府，但俄方否认相关指控。

摩尔多瓦是人口260万的穷国，国内有为数不少的俄裔人口。摩尔多瓦近年转向西方激怒俄罗斯。

© 2023 AFP