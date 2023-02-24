片场误杀摄影指导 亚历鲍德温拒绝认罪

（法新社洛杉矶23日电） 好莱坞影星亚历鲍德温（Alec Baldwin）2021年在电影Rust片场彩排时意外误杀摄影指导，依过失杀人罪遭到起诉，他今天拒绝认罪。

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亚历鲍德温也与法庭达成协议，让他可以完成这部电影的拍摄，但条件是禁止用枪和饮酒。

亚历鲍德温2021年10月拍摄新片过程中，在彩排时持枪发射意外导致42岁摄影指导贺勤兹（Halyna Hutchins）身亡，48岁导演苏萨（Joel Souza）受伤。

亚历鲍德温原本预计明天首度出庭应讯，但他今天提交行政文件放弃出庭权利，并提出抗辩。

亚历鲍德温是Rust的制片人之一和主要演员。他与这部电影的道具军械师古提瑞兹-利德（Hannah Gutierrez-Reed）双双面临2项非预谋故意杀人罪（voluntary manslaughter）可选择罪项（alternative counts）。

检察官经常并列可选择罪项，因为这么做能增加定罪的可能性，让陪审团有更多空间做出有罪判决。

一旦定罪，两人面临最高18个月徒刑和5000美元（约新台币15万3000元）罚金。

64岁的亚历鲍德温一再重申，剧组人员告知他枪枝并未上膛。

曾演出情境喜剧影集「超级制作人」（30 Rock）的亚历鲍德温，先前也一再坚称说自己并未扣下扳机；不过联邦调查局（FBI）枪械专家表示，这是不可能的事。

亚历鲍德温的律师尼卡斯（Luke Nikas）矢言让他的客户被判无罪，还说这是「可怕的司法处理不当」。

尼卡斯说：「鲍德温先生没有理由认为，手枪里或片场任何地方会有一颗实弹。」

「他依赖与他共事的专业人员，他们向他保证这把枪里没有实弹。我们会对抗这些控诉，我们会打赢官司。」

© 2023 AFP