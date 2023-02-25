与布林肯不同调 拜登：不预期中国提供武器援俄

（法新社华盛顿24日电） 俄罗斯全面入侵乌克兰满周年，美国总统拜登今天表示，他不预期中国会采取重大行动提供武器给俄罗斯，与美国国务卿布林肯说法相悖；但他称若中国「越线」，美国会作出回应。

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美国国务卿布林肯（Antony Blinken）日前接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）采访时表示，中国「正考虑（向莫斯科当局）提供致命的支援」，范围「遍及弹药到武器本身」，北京当局否认此说法。

不过，拜登在美国广播公司（ABC）今晚播出的访问中，说法似乎与布林肯不同调。这则访问谈论拜登竞选连任以及俄乌战争等议题。

拜登说：「我不预期－我们还没有看到，但我不预期会看到中国向俄罗斯提供武器的重大倡议。」

拜登解释，去年夏天他在与中国国家主席习近平的一次谈话中，已明确表明提供武器给俄罗斯的后果。

拜登表示，他对习近平说：「在没有任何政府推动的情况下，600家美国企业全面撤离俄罗斯，从麦当劳（McDonald's）到埃克森美孚石油公司（Exxon Mobil）。」

「接着我说，如果你做出同样的暴行，或支持正在发生的暴行，你可能会遭遇同样后果。」

拜登被问到，如果北京当局提供武器给俄罗斯是否会「越线」，拜登表示美国「会作出回应」。

拜登说：「这条线一体适用于每个人，换句话说，我们将对任何越线的人祭出严厉制裁。」

© 2023 AFP