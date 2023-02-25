以班克西壁画发行新邮票 乌盼以小搏大成功抗俄

（法新社基辅24日电） 英国知名艺术家班克西（Banksy）一幅涂鸦，绘有一名小男孩用柔道击败一个成年男子，在俄罗斯全面入侵乌克兰满1年之际，被乌国拿来发行邮票，象徵该国要以小搏大击败俄国。

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这幅班克西原画是在基辅西北部小镇博罗江卡（Borodyanka）一面毁坏的墙上，在战争开打之初，博罗江卡的许多建筑物就被俄军飞机炸成瓦砾堆。

画作灵感来自俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）以有柔道黑带闻名，图画呈现柔道搏击时一名小男孩摔倒一个成年男子。

新邮票图样用这幅班克西画作，下方还加了「滚吧！蒲亭」的字样。

在2022年底，一些班克西的画作就陆续出现在基辅。民众今天涌向基辅市中心独立广场（Maidan）的邮局，购买新款邮票。

排队人龙中，50岁的经济学家斯维拉娜（Svetlana）开心收下邮票说：「我支持乌克兰武装部队，邮票发行于历史性一刻」她意指俄罗斯2022年2月24日全面入侵满1年的日子。

马克西姆（Maxime）也买了首日封，称自己很高兴能看到「首张班克西作品做成的邮票」

26岁的她告诉法新社：「这是让全世界了解乌克兰一个很酷的方式，我们仍是焦点。」

© 2023 AFP