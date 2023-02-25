俄乌战争一周年 世界各国领袖普遍声援乌克兰

（法新社基辅24日电） 俄罗斯全面入侵乌克兰的战争今天届满一年，法新社整理世界各国领导人谈论此事的言论，大多数承诺坚定支持乌克兰，而俄罗斯则保持强硬态度。 ●北约赞乌克兰为自由而战

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北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）表示，乌克兰人在对抗俄罗斯的战争中「无疑会获胜」，他还说「自由不是平白获得，我们必须天天为它而战」。

史托腾柏格指出：「今天勇敢为自由而战的是乌克兰人，尽管在绝望和破坏下经过了黯淡的一年，他们的决心和勇气无疑会战胜敌人。」

●欧盟称俄罗斯已挫败

欧盟执委会（European Commission）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）表示，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）并未达成任何目标。

范德赖恩还说：「这场残忍的战争爆发至今已一年，蒲亭的战略目标无一达成…他并未将乌克兰从地图上抹去反而面对一个比以往更强而有力的国家。」

●日相呼吁勿军援俄罗斯

日本首相岸田文雄表示，七大工业国集团（G7）今天稍晚将举行视讯会议，以呼吁世界各国勿对俄国提供军事援助。

岸田指出，「七大工业国集团将呼吁，停止这样的援助」，还说G7会商讨对俄国实施新制裁。

●美国宣布新制裁

美国政府宣布，对俄罗斯实施全面制裁，以期增加俄国的经济压力。

白宫表示，新制裁的矛头指向银行、采矿和国防工业等产业，目标是「逾200名人士和实体，包括俄罗斯以及欧洲、亚洲和中东等地支持俄罗斯作战行动的第3国」。

●英王称世界大团结

英国国王查尔斯三世（King Charles III）谴责俄罗斯对乌克兰「无端发动全面攻击」，他说，「乌克兰人民因国家无端遭到全面攻击，而承受无法想像的苦难，至今已一年」。

查尔斯三世说：「全世界惊恐地看着所有这些没有必要的苦难，我们已团结一致。」 ●法国：支持乌克兰争取胜利

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）重申支持乌克兰，他在推特贴文说，「乌克兰人民们，法国和你们站在一起，为了团结，为了胜利，为了和平」。

●波兰发出清晰挺乌讯号

波兰政府发言人说，总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）已前往基辅「发出清晰明白的讯号，进一步支持乌克兰抵御俄罗斯」。

与乌克兰为邻的波兰收容了逃避战祸的800万名乌克兰难民中的150多万人，在欧洲国家中首屈一指。

●义大利：自由世界该感谢乌克兰

义大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni）宣称，「自由世界该感谢」乌克兰为捍卫欧洲价值观念而战。

极右派的梅洛尼说：「乌克兰并不而且也不会孤单，因为它同时捍卫了作为欧洲认同基础的自由与民主价值观念，自由世界都该感谢乌克兰男女。」

●麦维德夫：俄罗斯终将战胜

俄罗斯前总统麦维德夫（Dmitry Medvedev）大唱反调，誓言俄方所称对乌克兰采取的「特别军事行动」终将胜利。他说，若有必要，俄军将一路打到波兰边界。

●中国吁召开和平谈判

中国呼吁紧急召开和平谈判，以终止俄乌战争。 中国发表了12点声明，主张「政治解决」俄乌危机。先前西方指控中国，有意为俄国提供军备，但遭中国斥为谣言。

© 2023 AFP