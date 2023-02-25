俄国入侵满周年 欧洲各地黄蓝灯光声援乌克兰

（法新社柏林24日电） 数以千计示威者针对俄罗斯入侵乌克兰届满一年进行示威，欧洲几个重要景点都出现点亮黄蓝灯光，以声援乌国的景象。

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在俄乌战争满1年之际欧洲各国的领导人纷纷参加活动，强调坚定支持乌克兰并悼念在冲突中的受害者。

人们在爱沙尼亚首都塔林（Tallinn）的自由广场（Freedom Square）默哀1分钟，欧盟执委会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）和北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）参加为亡者举办的纪念仪式。

在伦敦，英国首相苏纳克（Rishi Sunak）于唐宁街（Downing Street）前驻足1分钟，然后两名穿着乌克兰传统刺绣衫Vyshyvanka的歌手演唱乌克兰国歌。

参加伦敦游行的基辅心理学家安娜（Ana）说：「我们应该为我们国家的事大声疾呼。我们不该停下。虽然心都碎了，但我们很坚强。」

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）、德国总理萧兹（Olaf Scholz）、英国国王查尔斯三世（King Charles III）等领袖都发表声明，谴责俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）发动战争。

巴黎的艾菲尔铁塔（Eiffel Tower）、华沙的国家剧院（National Theatre）、欧盟执委会大楼24日都点亮象徵乌克兰国旗的黄、蓝灯光，罗马的竞技场（Colosseum）也在今天有类似举措。

抗议俄罗斯入侵乌克兰的示威群众，聚集在德国知名地标布兰登堡大门（Brandenburg Gate），当中有些人选择在雨中撑起蓝、黄色的雨伞。

© 2023 AFP