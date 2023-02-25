柏林影挥别疫情巨星闪耀 金熊奖得主即将出炉

（法新社柏林25日电） 挥别疫情，星光熠熠的第73届柏林影展今天将颁发最高奖项，包括最佳影片金熊奖。今年的影展强调乌克兰和伊朗争取自由的奋斗。

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由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制，柏林影展规模缩减两年后，今年为期11天的影展如火如荼进行中，凯特布兰琪（Cate Blanchett）、海伦米兰（Helen Mirren）和史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）等大咖在红毯上现身。

美国娱乐业界周刊「综艺」（Variety）表示，柏林影展今年卷土重来，并多了比疫情前还要突出的明星效应。

史蒂芬史匹柏在21日接受终身成就荣誉金熊奖时，爱尔兰摇滚天团U2主唱波诺（Bono）惊喜亮相，颁发这项殊荣给史蒂芬史匹柏。波诺也在柏林影展宣传纪录片Kiss the Future。 柏林影展与坎城和威尼斯影展并列欧洲最重要影展，这次纪念了俄罗斯全面入侵乌克兰一周年，将焦点放在乌克兰相关电影。

两届奥斯卡影帝西恩潘（Sean Penn）于俄罗斯入侵乌克兰之初在基辅拍摄的纪录片「超级强权」（Superpower，暂译）已在影展上首映。乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）则透过视讯现身影展开幕式。 今年有19部来自世界各地的电影角逐金熊奖，由32岁的好莱坞明星克莉丝汀史都华（Kristen Stewart）担任主席的评审团，将颁发这项最高荣誉。克莉丝汀史都华为柏林影展有史以来最年轻的评审团主席。 本届有好几部亚洲导演的电影入围主竞赛单元，其中包括加拿大籍韩裔新秀导演席琳．宋（Celine Song）执导的浪漫剧情长片「过往人生」（Past Lives，暂译）。

另外入围的还有新海诚的「铃芽之旅」，这是自2002年宫崎骏的「神隐少女」获奖以来，第一部角逐金熊奖的日本动画电影。中国导演刘健也在影展举行新作、半自传动画电影「艺术学院」的世界首映。

© 2023 AFP