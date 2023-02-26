奈及利亚总统大选开始计票 3候选人选情紧绷

（法新社奈及利亚拉哥斯25日电） 奈及利亚选情紧绷的总统大选今天发生投票作业延误状况后，已开始进行计票，3位声势领先的候选人将有1人成为这非洲人口最多民主国家的领导人。

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法新社报导，近9000万人有资格投票选出总统布哈里（Muhammadu Buhari）的继任者。民众希望新的领导人能够解决日益扩大的安全危机、低迷的经济和愈来愈严重的贫困问题。

奈及利亚自1999年结束军事统治以来，今年选举首度出现第3位实力雄厚的候选人，来挑战执政的「全民进步党」（APC） 和主要反对党「人民民主党」（PDP）。

有望赢得这场选举的三方分别为：前拉哥斯州（Lagos）州长、全民进步党候选人提努布（Bola Tinubu）；前副总统、人民民主党的阿布贝卡（Atiku Abubakar）；以及出人意料的第3方候选人、曾任安那布拉州（Anambra）州长的欧必（Peter Obi）。

在拉哥斯等城市，民众焦急地聚集在投票中心观看计票作业。奈及利亚会先由人工计票，再送电子复验。

奈及利亚过去的选举经常因舞弊指控而蒙尘。人民民主党候选人阿布贝卡在2019年大选输给布哈里时就曾指控选举有问题，一状告到最高法院最后被驳回。

全国独立选举委员会（INEC）主席雅库布（Mahmood Yakubu）表示：「许多地区的投票所已经关闭，并开始计票。」

投票原订格林威治标准时间下午1时30分结束，但拉哥斯、南部哈考特港（Port Harcourt）和西北部卡诺州（Kano）等地因投票作业较晚开始，或身分验证科技出问题，导致夜幕低垂仍有愤怒选民等着投票。

全国独立选举委员会表示，仍在排队的人可以投票。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP