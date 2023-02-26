德法万人上街头祈乌克兰和平

（法新社柏林25日电） 德国和法国民众今天走上街头为乌克兰和平呐喊。前一天，这两国的社运人士刚纪念俄罗斯全面入侵乌克兰的战争届满一年。

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警方表示，约有1万人不畏大雪在德国柏林（Berlin）市中心呼吁与莫斯科进行谈判，而不是向乌克兰运送武器。

在「为和平挺身而出」的口号下，群众聚集在布兰登堡大门（Brandenburg Gate）。昨天有社运人士在距离布兰登堡大门不远的俄罗斯驻德大使馆前，停放一辆被炸毁的俄国战车。

由极左政治家瓦根克内希特（Sahra Wagenknecht）和女权主义者史瓦泽（Alice Schwarzer）筹办的这场示威，因获得极右政治人物支持而备受争议。

这两位女性同时发起连署行动，并称已取得超过64万5000份签名。

在法国巴黎，警方表示，3000名示威者由身穿传统服饰的乌克兰儿童带领游行前，在共和广场（Place de la Republique）高唱乌克兰国歌。

一年前逃离乌克兰的73岁老人克拉夫琴科（Volodymyr Kraftchenko）痛斥「侵犯我们土地和权利的人」。

法国其他地区也有数百人游行，其中包括南部的蒙贝列（Montpellier）。

© 2023 AFP