萧兹访印度会莫迪 深化双方商业和国防关系

（法新社新德里25日电） 德国总理萧兹今天访问印度，在德国企业领袖的陪同下，会见印度总理莫迪，寻求深化和印度的商业和国防关系，加速推动欧盟和印度贸易协议的进展。

广告 继续浏览后续

萧兹（Olaf Scholz）在专访中告诉印度时报（Times of India）：「我们希望进一步深化我们和印度的双边关系，我们在全球议题的合作，举例来说，像是气候变迁，并以符合公义、环保和永续的方式进行我们的经济转型。」

萧兹告诉印度时报：「在再生能源、氢能、行动、制药、数位经济以及更多的领域，具有密切合作的巨大潜力。 」

萧兹在西门子（Siemens）等德国大型企业主管陪同下，在新德里会见印度总理莫迪（Narendra Modi），明天预定将前往班加罗尔（Bengaluru）参观当地的德国软体公司，其中包括思爱普（SAP）。

萧兹表示，他希望欧盟和印度之间的一项贸易协议有所进展，这项贸易协议因关税和印度劳工准入欧盟议题而陷入僵局已久。

萧兹预期也将讨论德国蒂森克虏伯海事系统公司（Thyssenkrupp Marine Systems）竞标在印度建造6艘潜舰事宜，据报这项合约规模达数十亿美元。

德印两国对俄乌战争也抱持不同看法，印度拒绝在联合国谴责俄罗斯，并加速向俄罗斯采购石油。俄罗斯是印度的最大武器供应国。

萧兹在会见莫迪后说：「我们讨论了整体局势，并对俄罗斯入侵乌克兰导致的情况，开诚布公交换我们的看法。」

他也提及他和莫迪讨论北京24日发表的12点声明，呼吁以政治解决这场危机。

萧兹说：「有些显然是正确的，例如再度谴责使用核武。但依我的角度来看，缺少一要素，亦即俄罗斯军队必须撤出。」

© 2023 AFP