遭伊朗拘留数月 西班牙女子获释回国

（法新社马德里26日电） 西班牙外长阿尔巴雷斯今天表示，伊朗已释放去年11月拘留的西班牙女子巴尼拉。伊朗当局从未证实巴尼拉被拘留时的情况，不过那时伊朗正受到库德族女子艾米尼之死的抗议撼动。

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阿尔巴雷斯（Jose Manuel Albares）告诉记者：「她昨天获释，但在她的班机从伊朗起飞前，我们不想做此宣布。」

阿尔巴雷斯说自己得以跟她说话，她很好，即将返回西班牙西北部的家乡。

美国「人权行动者新闻通讯社」（HRANA）在巴尼拉（Ana Baneira）被捕时披露，她24岁。

伊朗当局从未证实她被拘留时的情况，不过当时伊朗正遭受艾米尼（Mahsa Amini）之死掀起的抗议撼动。

去年9月，22岁的艾米尼因涉嫌违反伊朗严格的女性着装规定，遭到道德警察逮捕并在羁押期间死亡，引爆伊朗全国抗议风潮。

另有一名西班牙足球迷桑杰士（Santiago Sanchez Cogedor）自去年10月起遭到拘留，他为了世界杯足球赛试图徒步前往卡达，结果在伊朗被捕。

阿尔巴雷斯说：「今天是个开心的日子，等桑蒂雅各（桑杰士）也获释时，我们将幸福圆满。」他说他会不断努力直到桑杰士获释。

© 2023 AFP