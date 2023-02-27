白俄反对派：游击队在首都近郊炸毁一架俄侦察机

（法新社莫斯科26日电） 白俄罗斯流亡反对派今天表示，游击队在白俄首都明斯克（Minsk）附近一处空军基地摧毁一架俄罗斯飞机。

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白俄反对派领袖季哈诺夫斯卡娅（Sviatlana Tsikhanouskaya）的高级顾问维亚寇卡（Franak Viacorka）推文说：「游击队证实完成一次成功的特别行动，在明斯克近郊马丘里奇（Machulishchy）机场炸毁一架俄罗斯飞机。」

他还说：「这是自2022年初以来最成功的一次奇袭。」

他说，两名白俄罗斯人利用无人机执行相关任务，还说他们已经安全离开该国。

维亚寇卡没有说明两人的攻击目标是何种飞机，仅表示飞机价值3.3亿欧元（约新台币106亿元）。亲反对派的媒体报导，遭摧毁的是一架A-50侦察机。

季哈诺夫斯卡娅在推特（Twitter）回应这项消息时写道：「我为所有继续抵抗俄罗斯混合式占领白俄、为乌克兰自由而战的白俄罗斯人感到自豪。」

目前无法独立核实上述行动，俄罗斯军队也还未发表任何声明。

白俄罗斯是唯一支持俄罗斯攻打乌克兰的欧洲盟友，白俄虽未直接参战，但2022年允许俄军使用其领土对乌发动全面入侵行动。

基辅表示，俄罗斯还利用白俄飞机跑道作为对乌克兰发动攻击的基地。

近几个月来，白俄和俄罗斯展开一连串军事行动，乌克兰曾对明斯克恐将卷入冲突表示担忧。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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