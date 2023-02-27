赈灾帐篷只卖不送 土耳其红新月会挨轰

（法新社安卡拉26日电） 土耳其反对派和媒体今天批评人道组织「土耳其红新月会」（Turkish Red Crescent）在这个月的强震过后，未能免费发送帐篷给无家可归的灾民，而是将它们贩售给其他慈善会。

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法新社引述土耳其「共和报」（Cumhuriyet）报导，土耳其红新月会以4600万土耳其里拉（约新台币7381万元）的价格向当地慈善机构Ahbap出售2050顶帐篷。

6日的这起强震造成土耳其4万4000多人丧生，邻国叙利亚也有数千人罹难。

率先报导这则新闻的共和报记者阿吉雷尔（Murat Agirel）说：「这是丑闻。」

他说：「强震发生过后3天，灾民乞求能有帐篷安身，但土耳其最大的慈善机构土耳其红新月会却是贩卖帐篷，而不是免费发送。」

土耳其红新月会主席季尼克（Kerem Kinik）在社群媒体推特（Twitter）证实，该机构负责生产帐篷的子公司Kizilay Cadir先前「以成本价」提供帐篷给Ahbap。

季尼克说：「土耳其红新月会与Ahbap合作是合乎道德、合理，也符合伦理。」

但土耳其一些反对派人士要求季尼克辞职下台。民族主义政党「好党」（Iyi Pa）党魁阿克谢纳尔（Meral Aksener）在推特上说：「你真可耻。」

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）反而指责那些批评土耳其红新月会的人「不诚实且卑鄙」。

对此，主要反对党「共和人民党」（CHP）党魁基里达欧鲁（Kemal Kilicdaroglu）推文指责艾尔段「侮辱地震灾民」。

土耳其政府本身也被外界指责在地震发生过后，发放的帐篷数量以及提供的人道援助都不足，部分灾区也未见足够的救援团队。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP