CIA局长：伊朗核计画进展令人忧心

（法新社华盛顿26日电） 报导指出德黑兰进一步提高浓缩铀的纯度后，美国中央情报局（CIA）局长伯恩斯（William Burns）在今天播出的访问中说，伊朗的核计画正以「令人忧心的速度」进展。

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伊朗先前已知把浓缩铀纯度提高到60%，彭博（Bloomberg News）最近报导又指出，国际原子能总署（IAEA）检查员发现伊朗已把浓缩铀纯度提高到84%。尽管德黑兰坚决否认相关说法，但这则报导已引起各界惊愕。

浓缩铀使用于武器需要达到纯度90%。

伯恩斯在哥伦比亚广播公司（CBS）政论节目「面对全国」（Face the Nation）节目表示，伊朗「已经取得很大的进展，如果他们选择越过红线，只须数周就能提炼到90%」。他说，这一进展「非常令人不安」。

但他补充说，美国不认为伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）已决定「恢复发展核子武器的计画，这项计画我们研判他们已在2003年底暂停或停止」。

德黑兰屡屡坚称不打算制造核弹。

伯恩斯表示，伊朗「在实际发展武器的能力方面还有很长的路要走」，但在浓缩铀提炼的进展以及能投放核武的飞弹系统方面，「正以令人忧心的速度成长」。

伯恩斯指出，另一个令人担忧的问题是俄罗斯提议协助伊朗的飞弹计画。他并强调，美国认为莫斯科也在考虑提供战机给伊朗。

© 2023 AFP