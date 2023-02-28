丹麦跟进 国会要求议员删TikTok

（法新社哥本哈根28日电） 丹麦国会今天宣布，由于存在「间谍活动风险」，已要求国会议员和全体职员将TikTok应用程式（App）从行动装置中移除。

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欧洲联盟执行委员会（European Commission）禁止其员工在工作用装置上使用TikTok，以保护资讯安全后，丹麦国会遵从丹麦网路安全中心（Centre for Cyber Security）建议，敦促官员和公务员将TikTok从手机中删除。

丹麦国会指出：「已经决定建议议员和全体职员，不要在丹麦国会提供的行动装置中使用TikTok。」

众议院议长加德（Soren Gade）说：「使用TikTok时存在间谍活动风险，因此我们做出相应调整。」

中国公司字节跳动旗下热门短影音平台TikTok受到愈来愈多审查，因为各界担心北京可能透过TikTok，取得世界各地敏感的用户资料。

美国国会已经通过一项禁令，禁止大多数政府设备下载TikTok，总统拜登去年12月下旬已签署生效。联邦机关的雇员最近被命令禁止在政府拥有的装置上使用TikTok。

加拿大政府本周稍早宣布，禁止所有政府行动装置使用TikTok。

© 2023 AFP