佛州州长签署法案 终结迪士尼世界「自治权」

（法新社迈阿密28日电） 美国佛罗里达州州长迪尚特今天签署法案，正式掌控迪士尼世界（Walt Disney World）的自治区，并实质惩罚这家提倡「觉醒」文化、公开反对他政见的娱乐巨头。

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法新社报导，该法案允许共和党籍州长迪尚特（Ron DeSantis）指派5名监督人来管理「芦苇溪改良区」（Reedy Creek Improvement District）。这片区域是一个准政府实体，范围涵盖迪士尼世界度假区（Walt Disney World resort）周边2.5万英亩（约1万117公顷）的土地。

共和党籍的迪尚特去年将被昵称为「不准讨论同志」（Don't Say Gay）的法案签署成法，禁止学校为稚龄孩童开设有关性向和性别认同的课程，迪士尼公司公开反对，与迪尚特起了冲突。自此之后，佛州的共和党人就开始杠上迪士尼公司。

迪尚特签署法案时说：「今天，企业王国终于走到尽头。」各界普遍预期他将角逐2024年的总统大选。

迪尚特主张，迪士尼等公司已被提倡觉醒文化（Woke Culture）的进步派人士劫持，他今天签署这项法案，被视为其更广泛改革行动的一环，同时也可化解外界认为旧有安排让迪士尼享有不公平竞争优势的批评。

佛州州议会1967年允许迪士尼公司在「芦苇溪改良区」拥有自治权，可提供消防、水、下水道和废弃物处理服务及设施，这些服务通常属于政府职权。但佛州州议会去年4月表决通过撤销法规，不再让迪士尼享有这项特殊安排。

© 2023 AFP