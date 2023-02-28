南极海冰面积再减 有卫星影像追踪记载来最小

（法新社华盛顿27日电） 南极地带的海冰面积上周可能萎缩至创纪录的新低，美国研究机构今天表示，这是有卫星影像追踪记载45年以来的最小面积。

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科罗拉多大学波尔德分校（University of Colorado Boulder）的美国国家冰雪资料中心（National Snow and Ice Data Center, NSIDC）表示，南极海冰的面积在21日萎缩只剩179万平方公里。

相较2022年创下的有纪录以来最小纪录，如今南极海冰又缩小了13万6000平方公里。

美国国家冰雪资料中心科学家强调，最新的数据只是初步资料，因为海冰季末还可能持续融化。他们表示，会在3月初发布有关海冰大小的最终数字。

海冰融化对海平面没有明显影响，因为海冰已经存在于海水中。

但是海冰环绕着南极洲巨大的冰架，海冰融化将使得冰架暴露在海浪和较温暖的气温下。冰架是冰川的延伸，若随着全球气温上升而持续融化，恐怕会有数百年来最严重的海平面上升。

环境科学合作研究所（Cooperative Institute for Research in Environmental Sciences, CIRES）资深研究科学家史坎伯（Ted Scambos）说：「南极洲对气候变迁的反应与北极不同。」

史坎伯说：「海冰减少的趋势，可能是全球变暖最终影响南极洲周围浮冰的信号，但还需要几年时间才能确定这一点。」

海冰融化是个问题，因为那将助长全球暖化加速。

尽管有反圣婴现象（La Nina）带来降温的效果，但去年的气温仍是有纪绿以来第5或第6高。

© 2023 AFP