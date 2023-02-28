称为表彰其强化国际合作 蒲亭授友谊勋章予史蒂芬席格

（法新社莫斯科27日电） 为了表彰美国动作片男星史蒂芬席格（Steven Seagal）在加强国际「合作」上所做的努力，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）授予他一枚特别勋章。

广告 继续浏览后续

俄罗斯政府表示，70岁的史蒂芬席格因「对国际文化与人道合作发展做出卓越贡献」，获颁「友谊勋章」（Order of Friendship）。

史蒂芬席格曾是好莱坞知名武打演员，数十年来，他从不讳言自己是蒲亭的支持者。他2016年获得俄罗斯公民身分，蒲亭当时在电视转播的会议中，亲自将俄罗斯护照交给他。

去年8月，史蒂芬席格造访乌克兰东部顿内茨克（Donetsk）地区，包括去年7月被炸毁的欧连尼夫卡（Olenivka）监狱，据报有数十名乌克兰囚犯死在那里。乌克兰和俄罗斯互相指责对方攻击这座监狱。

俄罗斯外交部2018年任命史蒂芬席格为俄美人道相关议题的特别代表。

曾任美国国务卿及埃克森美孚石油公司（ExxonMobil）执行长的提勒森（Rex Tillerson），以及国际足球总会（FIFA）现任主席英凡提诺（Gianni Infantino）都曾获颁俄罗斯的友谊勋章。

© 2023 AFP