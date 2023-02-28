西班牙男子TikTok直播甩妻巴掌 遭法院判入狱

（法新社马德里27日电） 一名西班牙男子在TikTok上直播甩妻子巴掌，即使妻子拒绝向警方报案，这名家暴男今天仍被法院判处1年徒刑。

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西班牙北部城市索里亚（Soria）当地法院今天裁定这名男子对妻子施暴，要求男子未来3年内都必须远离受暴妻子300公尺以上、不得和妻子连络，并禁止他在这段期间内取得武器。

这起判例源于今年1月28日凌晨，1名女性及3名男性在TikTok上举办的「对决」事件，由直播主进行即时比赛，并由观众决定谁胜出。

在西班牙疯传的影片中，这名家暴男狠甩了妻子一个巴掌，力道大到把妻子的头打歪，她随后开始放声大哭。

法院裁定：「被告在数以千计人面前，当众、公开地殴打他的妻子，目的是破坏她的身体自主权，并在公开场合羞辱她。」

法院还表示：「性别暴力犯罪无须受暴者自行报案，这些行为一旦罪证确凿就该受到惩罚…现场直播掌掴就足以让当局介入并保护受暴者，无论她是否自认是受暴者。」

这名受暴妇女拒绝对她的丈夫提告，也拒绝在开庭期间作证。 但法院表示，过去警方曾因「被告与妻子发生争执」而获报前往这对夫妻家中，这也证明其中确实存在「持续性的虐待」。

© 2023 AFP