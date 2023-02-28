11个欧盟国誓言加强核能合作 实现气候目标

（法新社斯德哥尔摩28日电） 11个欧洲联盟成员国今天誓言要在核能领域「加强合作」，他们说这将有助于欧洲摆脱造成碳排放的化石燃料。

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欧盟能源部长在斯德哥尔摩举行会议期间发声明表示，保加利亚、克罗埃西亚、捷克、芬兰、法国、匈牙利、荷兰、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克和斯洛维尼亚同意支持现有核电厂并且「支持新计画」。

他们表示，「核能是实现我们气候目标的众多工具之一」，可以生产电力来满足消费者需求并且可以「确保供应无虞」。

11国能源部长还考虑进一步展开核能科学合作，以及分享解决核能安全问题的最佳作法。长期依赖核能的法国带头努力建立更紧密的欧洲核能关系。

在能源部长会议之前，法国生态转型部（Ecological Transition Ministry）部长帕妮儿鲁纳歇（Agnes Pannier-Runacher）的办公室表示，法国的目标是「建立一个核能联盟」。

巴黎认为核能可以帮助法国和欧洲实现气候目标，尤其是可以为运输业和工业提供「绿氢」（green hydrogen）。 但核能议题在欧洲引发分歧，有好几个欧盟国家强烈反对，德国和西班牙带头批评。

奥地利、德国和卢森堡在斯德哥尔摩重申反对欧洲发展核能。

© 2023 AFP