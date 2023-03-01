加严遏阻TikTok在美国使用 白宫持开放态度

（法新社旧金山28日电） 共和党人提案在美国禁用中国短影音平台TikTok的法案开始在国会内推动。白宫今天表示，对于进一步采取行动限制TikTok保持开放态度。

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北京字节跳动旗下的TikTok在全球拥有超过10亿用户，包括美国的1亿多用户。TikTok在美国已形成一股文化势力，对年轻族群尤其如此，美国国会议员和政府对这种现象已提高警觉。

副白宫新闻秘书达尔顿（Olivia Dalton）指出，拜登政府欲阻止中国和其他国家「企图利用数位技术和美国人民资料，这些方式带来了令人无法接受的国安风险」。

达尔顿在空军一号（Air Force One）告诉记者：「我们将持续考虑我们所能采取的行动，包括针对这个问题与国会合作。」

美国联邦众议院外交事务委员会（House Foreign Affairs Committee）今天稍晚将就共和党提案进行表决，拟授权拜登在美国彻底禁止TikTok。

这项法案接着将进入众院全院表决，可能也将通过。

美国民权联盟（American Civil Liberties Union）反对这项近期提议的法案，称这阻碍言论自由。

这项法案开始在国会中逐步推进，此时西方国家也持续禁止政府装置使用TikTok，追循拜登1月签署成法的类似禁令。

白宫昨天给予联邦机构30天时间，自所有政府发出的装置中移除TikTok，设定期限遵从这项禁令。

TikTok则痛批这项禁令「只不过是政治把戏」。

TikTok发言人欧柏威特（Brooke Oberwetter）说：「在解决政府设备以外关于TikTok造成的国安疑虑时，我们希望国会能探索不会产生审查数百万美国人民声音效果的解决方案。」

柏威特说：「不幸的是，这种方法已成为其他世界政府的依循。」（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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