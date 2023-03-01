大环境不佳仍投资创新 2022年国际专利申请成长

（法新社日内瓦28日电） 2022年国际专利申请量和缓成长，联合国今天表示，这反映出去年的经济大环境充满挑战，不过企业于创新和智慧财产权领域仍持续投资。

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联合国世界智慧财产权组织（World Intellectual Property Organization）表示，去年国际专利的申请量小幅成长0.3%，总量达创纪录的27万8100件。

世界智慧财产权组织指出，亚洲申请件数仍高于其他地区，占总数的54.7%。

中国仍是根据世界智慧财产权组织的「专利合作条约」（Patent Cooperation Treaty，PCT）申请国际专利件数最多的国家，领先美国与日本。专利合作条约简化了多个国家取得专利保护的程序。

世界智慧财产权组织说：「专利申请量整体和缓的成长率，反映出2022年普遍存在充满挑战的经济环境。尽管有这些情况，企业仍持续投资于创新和智慧财产权上。」

在2022年，中国企业提出7万105件专利申请居冠，美国申请5万9056件居次，接着依序是日本5万345件、韩国2万2012件和德国1万7530件。

除了上述5国外，跻身前10名的还包括法国、英国、瑞士、瑞典和荷兰。

值得注意的是，专利申请件数排名第12的印度和排名第4的韩国申请量急剧上升，分别成长了25.4%和6.2%。

世界智慧财产权组织秘书长邓鸿森（Daren Tang）说：「2022年国际智慧财产权的申请大致呈现停滞不前的状态。尽管经济形式艰难、风险融资减少，但企业仍持续在创新上投资。」

中国科技巨擘华为仍是专利申请数居冠的企业，申请件数有7689件，领先竞争对手韩国企业三星（Samsung）的4387件。三星申请的数量增加了44.3%，成长率跃居第2。

华为也领先美国无线通讯研发商高通公司（Qualcomm）的3855件、日本公司三菱电机（Mitsubishi Electric）的2320件、瑞典电信设备商爱立信（Ericsson）的2158件。

电脑科技在申请专利件数中的占比最大，达10.4%，接下来依序是数位通讯、电机及医疗技术。在2022年，科技领域排名前10的项目中有8个出现增长。

世界智慧财产组织表示：「在前1年健康相关技术领域特别强劲的增长后，数位科技在2022年重新成为申请量成长最快的领域。」

© 2023 AFP