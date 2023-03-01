布林肯：无意在G20会中俄外长

（法新社塔什干1日电） 美国国务卿布林肯今天表示，本周在新德里举行的20国集团（G20）会议，他将不会和中国或俄罗斯外长会面。布林肯指控莫斯科未严肃看待结束乌克兰战争。

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布林肯（Antony Blinken）于飞往新德里之前，在乌兹别克首都塔什干告诉媒体：「我没有在G20会见任何一位的计画。」他还说，他预期会和他们一起参加集体会议。

布林肯自莫斯科全面入侵乌克兰以来，拒绝和俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）会面，并且驳斥俄国声明称愿意就总统蒲亭（Vladimir Putin）发动的战争展开讨论的说法。

「倘若俄罗斯总统蒲亭真正准备好投入结束侵略所必需的有意义外交，我们当然会率先参与，但目前没有任何证据显示如此。」

「真正问题在于，俄罗斯是否会来到真正准备好了要结束侵略的程度，并且以符合联合国宪章的方式。」

布林肯和拉夫罗夫上一次单独会面是2022年1月在日内瓦。当时美国警告俄罗斯不要轻举妄动。而在俄罗斯摆明即将入侵乌克兰后，布林肯取消之后的会议。莫斯科2022年2月24日全面入侵乌克兰。

然而，布林肯曾和拉夫罗夫通过电话，单纯讨论美俄换囚，并未涉及乌克兰。

去年7月在印尼�Q里岛（Bal）举行的G20部长会议，布林肯和拉夫罗夫坐在同一房间里。西方官员表示，当拉夫罗夫听到对俄乌战争的批评时，立刻夺门离开会场。

© 2023 AFP