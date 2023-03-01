希腊火车迎头互撞 升至29死85伤

（法新社雅典1日电） 希腊两列火车昨天深夜迎头互撞，消防官员表示已知至少29人丧生、85人受伤，为当地数十年来最严重火车事故，肇事原因目前仍不清楚。

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事发在午夜前不久，1列货运火车以及1列载有350名乘客的载客火车在雅典（Athens）和第撒隆尼基（Thessaloniki）路线的半途中相撞。

官员说，目前已知29人丧生，而85名伤者中有53人仍在院治疗。

出事的载客火车当时从首都雅典北上第2大城第撒隆尼基；而出事货运列车则是往反方向行驶。

的撒利（Thessaly）州长阿哥拉斯特（Konstantinos Agorastor）向天空电视台（SKAI TV）表示，客运列车的前4节车厢在事故中脱轨，前两节车厢起火且「几乎全毁」。

他说，两列火车在同一条铁轨上互撞，两列火车速度都很快，且其中一名司机员并不知道另一列车来了。

被疏散到附近一座桥上的年轻人告诉天空电视台说：「车厢里一片恐慌，众人尖叫着。」

今天凌晨，希腊广播电视公司（ERT）画面显示，救难人员戴着头灯，在一片残骸中和周遭田野里搜寻生还者。（译者：纪锦玲）

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