德国斯普林格集团警告 AI可能「取代」记者

（法新社柏林28日电） 德国媒体巨擘斯普林格今天警告，记者有被人工智慧淘汰的风险。

广告 继续浏览后续

德国报业集团斯普林格（Axel Springer）执行长杜普纳（Mathias Doepfner）在给员工的内部信件中提到：「人工智慧（AI）有可能让独立新闻业比以往任何时候都好，又或者直接取而代之。」

杜普纳预测，AI电脑很快就会比人类记者更擅长「资讯整合」。

他认为媒体如果想要生存，就必须专注于制作独家新闻、原创评论和专题报导。

杜普纳表示，对媒体产业而言，调查报导、个人特质导向的专题报导和娱乐报导变得「愈来愈重要」。

杜普纳也提到，探寻事件背后的「真实动机」仍然是记者的一项工作。

他说，AI工具如微软（Microsoft）支持的ChatGPT等，有望带来资讯「革命」。

ChatGPT使用大型语言模型（LLM）的AI技术，可以在短短几秒内生成散文或诗歌等精美文本，因而在全球掀起风潮。

杜普纳表示，斯普林格集团的目标是「完全数位化」，他还说，转型需要「数年时间」。

他说，集团约85%的营收和95%的获利来自数位活动。

杜普纳表示，斯普林格将「同时发展新职缺和裁减工作」。该集团在全球拥有约1万8000名员工，旗下刊物包括德国最畅销的报纸「画报」（Bild）。

近年来，斯普林格集团藉由收购新闻网站「财经内幕」（Business Insider）和美国的Politico，扩展国际业务版图。

© 2023 AFP