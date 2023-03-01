新报告：2022年外媒在中国采访遭骚扰和监视

（法新社北京1日电） 北京「驻华外国记者协会」（FCCC）今天表示，2022年在中国的外国媒体经历了严格的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情管制、广泛的骚扰和持续监视。

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驻华外国记者协会在年度报告中表示，尽管「按中国标准并无健康风险」，但去年仍有近一半的驻华外国记者被以健康和安全理由，要求离开或拒绝进入某处。

近半记者表示，智慧型手机「健康码」的问题让他们在去年的某个时候无法旅行。

近40%受访者表示，至少一名他们的消息人士因与外媒交谈而受到骚扰、拘留、讯问或遭受其他负面后果；而45%受访者表示中国同事也受到类似的官方压力。

在去年大部分时间里，中国采取严格防疫措施，限制入境中国和到境内各地的旅行，同时也实施长时间的隔离和大规模的筛检制度。北京去年12月突然取消这项政策。

报告指出：「一系列国家限制、持续的数位监控以及对中国同事和消息人士的持续骚扰，意味中国真正的新闻自由面临的既有挑战依然存在。」

这份报告是针对驻华外国记者协会166个成员中的102人访调得到的结果，他们来自30个国家和地区的新闻机构。

根据无国界记者组织（Reporters Without Borders）发布的2022年「世界新闻自由指数」（World Press Freedom Index），中国在180个国家与地区中排名第175。

© 2023 AFP