棋手参赛受限 俄西洋棋总会：脱离欧洲转进亚洲

（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯西洋棋总会今天表示，在俄国棋手因莫斯科挥军乌克兰而受到参赛限制的情况下，俄国棋会已获准加入亚洲西洋棋总会，并脱离欧洲的棋会组织。

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法新社报导，亚洲西洋棋峰会（Asian Chess Summit）今天稍早于阿布达比（Abu Dhabi）登场，会中表决通过俄国棋会加入。据悉，俄罗斯足球等其他运动协会也在考量类似举措。

俄罗斯西洋棋总会（Chess Federation of Russia）盛赞这是「历史性事件」。

俄罗斯西洋棋总会主席费拉托夫（Andrei Filatov）声明表示：「这是全球实力最强棋会之一首度从一洲的棋会组织移至另一洲。」

根据声明，出席峰会的29名代表投票赞成俄罗斯加入亚洲西洋棋总会，而有1票反对，6票弃权。此一结果将自5月1日生效。

在俄罗斯全面入侵乌克兰后不久，世界西洋棋总会（FIDE）去年3月暂停俄罗斯队参加国际西洋棋比赛，但由俄国前副总理德佛柯维奇（Arkady Dvorkovich）所领导的这个组织允许棋手个人透过世界棋总参赛。

自苏联时代以来，俄罗斯在国际西洋棋界发挥了巨大影响力，当时西洋棋比赛是共产集团与西方国家之间众多对抗领域之一。

除了美国棋手费雪（Bobby Fischer）在1972年夺下世界西洋棋锦标赛冠军之外，从1948年到2006年，都是苏联或俄罗斯选手包办冠军宝座。（译者：纪锦玲）

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