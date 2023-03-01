经济陷危机 摩尔多瓦仍慷慨收容乌克兰难民

（法新社摩尔多瓦尼斯波雷尼1日电） 欧洲最贫穷国家之一摩尔多瓦即使在俄乌战争爆发前，就已陷入自身危机，如今却成了人均收容乌克兰难民数最多的国家之一。

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一年前为逃避战祸而与大批乌克兰难民一样奔向摩尔多瓦的贝拉雅（Tatiana Bellayar）说，「我们所有必需品在这儿获得了供应…这儿的天空宁静，我们不致为孩子担心」。她现年62岁，与女儿和2岁外孙女一同外逃。

大约10万乌克兰难民在抵达人口约有260万的摩尔多瓦后，使这个危机缠身的小国重新受到外界注意，该国也因此设法争取资源。

摩尔多瓦20%人口生活在贫穷线以下，而且有大量人口外移，尤以过去10年为甚。目前通货膨胀率为27%上下，去年8月高峰达到34%以上。

联合国难民事务高级专员公署驻摩尔多瓦代表波奈里（Francesca Bonelli）说：「如今的当务之急是协助这个国家的经济进步，因为这个国家（一年前就）已陷入脆弱的经济环境。」

波奈里并说，随着时间过去，「情况更加困难，居民感到被世界遗忘，而且开始将难民视为问题」。

她指出，唯有获得人道救助以促进医院、边界保护和政府部会运转，进而「同时嘉惠难民及当地人民」，才能使「双方维持长久团结」。

目前除了联合国5个机构外，另有大约40个非政府组织在摩尔多瓦派驻人员。贝拉雅住在摩尔多瓦首都基希涅夫（Chisinau）以西大约75公里尼斯波雷尼镇（Nisporeni）的收容中心，这原本是一所寄宿学校。

此外也有许多摩尔多瓦人欢迎乌克兰难民入住家中，诸如国际团结发展机构（Solidarites International）等非政府组织每月为每个这样的家庭提供大约35欧元（约1100台币）补贴。

60岁的乌莉妮奇（Raissa Ulinichi）就是这样的摩尔多瓦妇人，家住基希涅夫郊区。

她与新室友边玩牌边说：「当然现在支出比较大，原本我一个人独居，现在是4个人共住，但生活还是过得下去。」

© 2023 AFP