美国孕妇坐牢辩称胎儿无罪要求出狱 佛州法院驳回请愿

（法新社迈阿密28日电） 美国一名怀有身孕的谋杀案嫌疑人提出请愿，以她尚未出世的小孩无罪、因此是遭非法监禁为由，要求自监狱中获释；佛罗里达州法院驳回她的请愿。

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根据法新社今天取得的裁定结果，佛罗里达州第3地区上诉法院（Florida's Third District Court of Appeal）表示，仍有问题须在下级法院解决，因此在不影响实体权利的情况下驳回哈洛（Natalia Harrell）替胎儿提出的请愿，但未对此案是否有法律依据作出裁定。

法院在24日发布的裁定书中表示，「由于缺乏与此事相关的纪录」，不太可能「妥善解决未出世的小孩是否有立场向我们提出这项请愿的问题」。

24岁的哈洛去年7月与另一名女子在迈阿密搭乘Uber时开枪击毙她，被控谋杀罪，已入狱约7个月。哈洛拒不认罪，声称是出于自我防卫而开枪；她被捕时怀有6周身孕。

哈洛的请愿书提到，她腹中的胎儿「没有犯下任何罪行」，却仍在「极其恶劣的环境中」遭监禁，除非获释，否则她的胎儿「可能会在监狱牢房的水泥地板上出世」。

法官戈多（Monica Gordo）同意佛州法院作出驳回这项请愿的裁定，但在不同意见书中主张，此案本身没有法律依据。

戈多写道：「（请愿书提出的）论点只不过是这名母亲试图以未出世的孩子当作筹码，作为可自合法拘留中获释的依据。」

戈多又说：「假如这名母亲选择在怀孕8个月时去乔治亚州拜访祖母，她不会因为绑架小孩跨州旅行而被判有罪，正如政府也不会被控非法监禁此案中尚未出世的小孩。」

© 2023 AFP