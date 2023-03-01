防俄罗斯人涌入 芬兰动工建造边界围墙

（法新社赫尔辛基28日电） 芬兰边境管理局今天表示，芬兰已开始在与俄罗斯接壤的边界上，兴建计划中长达200公里的围墙。芬兰担忧俄罗斯可能会利用移民涌入边境遂行其政治目的。

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芬兰边境管理局（Finnish Border Guard）在声明中说，今天将展开地形勘查工作「并清理林木，以让道路铺设与围墙安装工程可自3月起动工」。

芬兰边境管理局说，这项在东南部伊马特拉（Imatra）边界过境点展开的试验计画预计6月底前竣工。在芬兰东南部兴建另70公里长的围墙，将在2023年到2025年进行。

芬兰与俄罗斯接壤的边界绵延1300公里，芬兰总共计划兴建200公里长的围墙，耗资约3亿8000万欧元（约新台币124亿7000万元）。

围墙高度将超过3公尺，顶端将加装有刺铁丝网，特别敏感的区域将配备夜视摄影机、灯光与广播喇叭。

目前，芬兰边界安装的是轻木栅栏，主要是用来防止家畜误入。

北大西洋公约组织（NATO）候选国芬兰担忧，俄罗斯可能会利用移民议题施加政治压力，去年6月通过边境管理法（Border Guard Act）修正案，以利竖立更稳固的围墙。

芬兰与俄罗斯边境地区过去都「相安无事」，但托尔潘南（Jari Tolppanen）准将去年11月向法新社表示，俄乌战争已「从根本上」改变了安全局势。

他说，为了阻挡移民从俄罗斯领土大规模非法入境，设置边界围墙是「必需的」。

去年9月，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）下令动员后备军人到乌克兰打仗后，芬兰看到俄罗斯人涌入境内。

爱沙尼亚、拉脱维亚与波兰也加强与俄罗斯交界处的维安，或正在打算这么做。

© 2023 AFP