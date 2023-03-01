G20外长会议印度登场 俄乌战争使会议蒙阴影

（法新社新德里1日电） 美国国务卿布林肯和俄罗斯外长拉夫罗夫今天将在印度首都新德里参加20国集团（G20）会议，乌克兰战争和美中关系紧张，恐将使东道主印度团结世界主要经济体的努力蒙上阴影。

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根据西方官员，布林肯（Antony Blinken）和拉夫罗夫（Sergei Lavrov）不太可能会面。自去年7月在印尼�Q里岛举行的G20会议以来，两人就未曾同室共处过，据称当时拉夫罗夫还退场。

他们最后一次单独会面是2022年1月，也就是俄罗斯全面入侵乌克兰的几周前。自此之后，两人曾通过电话，但谈的是其它议题，而不是乌克兰战争。

根据俄罗斯外交部，拉夫罗夫昨晚已抵达印度，并将利用他出席G20峰会的机会斥责西方。印度并未谴责这场战争。

俄罗斯外交部发布英文声明表示，西方国家希望「为不可避免将失去手中的主导权进行报复」。

声明指出：「美国及其盟友破坏性的政策已经使世界濒临灾难边缘，导致社会经济发展倒退，且使最贫穷国家的处境严重恶化。」

布林肯会晤中国外交部长秦刚的场面，同样被认为不太可能在为期2天的新德里G20会议场边出现。

美国2月4日在东岸领海击落入侵领空的中国间谍气球后，布林肯上个月在德国与中共中央外事办主任王毅激烈交锋。

美国国务院表示，此事件导致布林肯取消罕见的访问中国之行，并谴责这是「对美国主权和国际法不可接受的侵犯」，而且「绝不能再次发生」。

© 2023 AFP