丹麦小美人鱼像基石遭漆俄罗斯国旗三色

（法新社哥本哈根2日电） 丹麦首都哥本哈根最具代表性观光景点之一的小美人鱼雕像，昨晚遭人蓄意破坏，雕像下方基石被人漆上代表俄罗斯国旗的白、蓝、红三色。

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小美人鱼出自丹麦作家安徒生（Hans Christian Andersen）的着名童话故事，这座铜像下方的石头被人涂上俄罗斯国旗的3个颜色。

哥本哈根警方告诉法新社，他们今天上午到场后，「已将蓄意破坏案件立案」，且「在当地展开调查以追查蛛丝马迹」。

报导指出，这明显意味着在乌克兰战争中挺莫斯科的立场。

一些观光客对此困惑不解，今天上午对着遭到破坏的雕像拍照。

重175公斤的小美人鱼（Little Mermaid）像为雕刻家埃里克森（Edvard Eriksen）的作品，是受到丹麦诗人兼作家安徒生1837年的同名童话所启发。

坐落相对僻静海滨步道旁的这座雕像，多年来曾经数度遭破坏，包括雕像头部曾于1964年和1998年两度遭窃，1984年则是一支手臂被人砍断。2003年，雕像遭人用炸药炸松底部而落入海湾里。

它也曾多次遭涂鸦、泼漆，最近一次是2020年被写上「种族主义鱼」的字样。

© 2023 AFP