俄抽象大师康丁斯基画作4500万美元落槌

（法新社伦敦1日电） 俄罗斯抽象艺术先驱康丁斯基画作「教堂与穆尔瑙风景II」今天以4500万美元落槌，创苏富比拍卖康丁斯基作品的新纪录。这幅画最近才归还原来收藏它的纳粹大屠杀被害人的后代。

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1910年油彩画作「教堂与穆尔瑙风景II」（Murnau Mit Kirche II）呈现德国穆尔瑙村色彩斑斓景致，画笔下的教堂尖顶就像巴伐利亚阿尔卑斯山脉一样地伸展开来，预示康丁斯基（Wassily Kandinsky）迈向抽象派画风。

这幅油彩画原本一直挂在犹太裔纺织公司创办人约翰娜（Johanna Margarethe Stern）和史登（Siegbert Stern）的餐厅里。

这对夫妇活跃于1920年代柏林文化圈，与德国小说家汤玛斯．曼（Thomas Mann）、捷克犹太裔作家卡夫卡（Franz Kafka）、德国天才物理学家爱因斯坦（Albert Einstein）等人交好，收藏了约100幅绘画和素描。

史登1935年自然死亡，约翰娜后来虽然逃到荷兰，最终仍难逃纳粹迫害，而于1944年5月死于奥斯威辛集中营（Auschwitz concentration camp）。

「教堂与穆尔瑙风景II」10年前在荷兰爱因霍芬（ Eindhoven）一间博物馆被发现。自从1951年以来，这幅画一直放在那里。画作去年归还史登夫妇后代，13名大屠杀幸存家属将共享苏富比（Sotheby's）拍卖所得。

家属在声明中指出，「没有什么可以抹去过去的错误」，但是归还这幅画「对我们意义重大，因为这是一项认可，并且部分愈合了几世代来一直存在的伤口」。

© 2023 AFP