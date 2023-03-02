希腊火车对撞惹民怨 群众示威与警方爆发冲突

（法新社雅典2日电） 希腊2天前发生历来最重大铁路事故，2辆列车对撞造成至少43人死亡。愤怒的希腊民众昨天走上街头抗议，铁路工会也将在今天发起罢工，抗议官方忽视安全问题。

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2月28日接近午夜时，2辆列车在希腊中部城市拉里萨（Larissa）近郊一座隧道附近对撞，造成2节车厢被撞烂，另有一节车厢起火，导致乘客受困。

希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）昨天到现场勘查后说：「种种迹象显示，这起事件主要是由不幸的人为疏失所造成。」他承诺会「彻底」调查这起惨剧。

事发后数小时，外界仍不清楚列车上究竟有多少人，使得确认还有多少失踪人数困难重重。

愤怒的示威者昨晚在希腊铁路公司（Hellenic Train）位于首都雅典的总部外集会，有人朝总部大楼投掷石头，警方动用催泪瓦斯驱散示威者。

事发时值勤的火车站站长将在今天稍晚于拉里萨接受检方侦讯，他必须解释，一列载有约350名乘客的客运列车，为何会被允许在有货运列车行经的同一条路线上行驶达数公里。

希腊铁路工会成员指出，雅典与第撒隆尼基之间的铁路线存在安全缺失，多年前就为人所知，他们也一再提出警告。

希腊铁路公司的前身Trainose在5年前卖给义大利国家铁路公司（Ferrovie Dello Stato Italiane）后改名，但5年来雅典-第撒隆尼基这条铁路线的安全系统，却仍然尚未全面自动化。

希腊交通部长卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）在事发后数小时已递出辞呈。

这起事件攸关希腊总理米佐塔基斯个人政治生涯。希腊预定4月举行大选，米佐塔基斯将寻求连任。

© 2023 AFP