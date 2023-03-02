提高粮食产量目标 金正恩：不容失败

（法新社首尔2日电） 有报导指出，北韩可能粮食危机加剧。北韩中央通信社今天报导，北韩领袖金正恩敦促政府官员在达成提高粮食产量的目标上「不容失败」。

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北韩的经济受到多种因素冲击，像是洪水、台风、因核能及飞弹计画所受制裁，以及因COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情封锁边境导致与中国间的贸易急遽下降。

南韩先前曾警告，近来北韩部分地区饿死的人数激增，可见北韩粮食危机正在恶化。南韩农村发展机构估计，北韩受到夏季暴雨及其他经济状况影响，去年农产量比前一年下降近4%。

北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩今天在劳动党中央委员会第7次全体会议扩大会议结束前，下令改造灌溉系统、革新现代农业机械部门并扩大耕地面积。

金正恩订定相关计画及具体任务，目标在北韩打造「富裕文明的社会主义农村，现代技术和现代文明兼备」。

报导中也表示，金正恩强调执行全国性经济计画时，务必加强纪律，警告不得有「削弱内阁组织力和执行力的行为」，并下令所有党内部门「验证他们的工作效率」。 报导也指出，金正恩「强烈呼吁，在落实今年的粮食生产目标上不容失败」。

© 2023 AFP