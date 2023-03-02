新研究：永久化学物质毒素主要来源是如厕用纸

（法新社巴黎1日电） 今天刊登在「环境科学与科技通讯」的一项新研究指出，厕所卫生纸是全球各地废水中潜在有害「永久性化学物质」的意想不到来源，这些物质可能会经由污水渗入土壤。

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化妆品、防水衣物和不沾炊具都有全氟烷基物质和多氟烷基物质（PFAS）这种「永久性化学物质」。这些物质与多种类型的癌症、心血管疾病、生育问题及孩童发育障碍有关。

这种合成化学物存在于全球各地的土壤和水域中，今天发布的新研究发现，如厕用纸应被视为废水处理系统中PFAS的潜在主要来源。

研究人员表示，减少废水中的PFAS「至关重要」，因为这些化学物质可能有害。

刊在「环境科学与科技通讯」（Environmental Science and Technology Letters）的研究指出：「废水和淤泥通常被重新用于灌溉或相关土地应用；研究已表明，这两种途径构成人类和环境暴露于PFAS的风险。」

部分制造商在把木材转化成纸浆时会添加PFAS，但少量PFAS可能会污染最终的厕所卫生纸产品。

这项研究指出，再生的如厕用纸也可能由含有PFAS材料的纤维制成。

研究调查了2021年11月至2022年8月间采集的如厕用纸样本。研究人员收集在北美洲、拉丁美洲、非洲和西欧地区贩售的卷筒卫生纸，以及来自美国废水处理厂的污水样本。

PFAS在1940年代被发明，因为在环境和人体中具有极高持久性，而被称为「永久性化学物质」。

虽然很难完全避开，但可以藉由避免使用不沾炊具、防污和防水材料以及适当的滤水系统，来减少接触PFAS。

© 2023 AFP