火山口舄湖干涸 智利复活岛意外发现新摩艾石像

（法新社圣地牙哥1日综合外电报导）科学家在智利领地复活岛干涸的火山口舄湖湖床上，找到一尊过去从未被发现的巨大摩艾石像。他们还推断，这个遗址可望出土更多石像，以及古代拉巴努人曾使用的工具。

广告 继续浏览后续

报导指，智利志愿科学家团队2月21日发现这座摩艾石像（moai）。该团队是由智利3所大学的科学家组成，他们正进行一项合作计画，希望复育世界遗产拉诺拉拉库火山（Rano Raraku）火山口的沼泽地。

考古学家拉米雷斯（Jose Miguel Ramirez）说：「据我所知，这是这片盆地上第一次有东西出土。」

拉米雷斯表示，这代表这片舄湖在过去某个时间点可能也曾经干涸，或许拉巴努人（Rapa Nui）正是利用这个时间搬移石像，「我认为接下来会有更多（摩艾石像）陆续出土」。

Ma'u Henua原住民社区昨天发布声明指出：「这座摩艾石像在科学及自然研究方面具有极大潜力，这是个非常独特的发现，因为这是第一次在拉诺拉拉库火山口舄湖里发现摩艾石像。」

掌管火山所在地拉巴努国家公园的Ma'u Henua社区主席郭德罗斯（Ninoska Avareipua Huki Cuadros）告诉法新社：「这座摩艾石像位于一片自2018年开始干涸的舄湖中央。」

研究人员说，现在将透过检测，了解这座半掩埋、约1.5公尺宽的摩艾石像处于什么状态。

复活岛（Easter Island，又称复活节岛）各处散布数百个巨大的摩艾石像，但它们正面临森林大火等自然灾害威胁。

复活岛去年发生森林大火，部分摩艾石像被烧成焦黑。

© 2023 AFP