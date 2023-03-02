火车对撞出轨至少43死 希腊举国哀悼将追究起因

（法新社希腊拉里萨2日电） 希腊发生两列火车对撞出轨意外，造成至少43人死亡，举国上下一片哀伤，总理米佐塔基斯说，事故是人为疏失所致；当时值勤的车站站长今天将在中部的拉里萨市作证。

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这名59岁的站长将向检察官解释，车站为何会允许一列载有超过350名乘客的列车行驶在有货运列车行经的同一条路线上，还行进了数公里。

这两列火车2月28日晚间近午夜时在拉里萨（Larissa）郊外一条隧道附近对撞，有两节车厢被撞到粉碎，还有一节车厢起火燃烧，乘客受困在内难以逃脱。

拉里萨综合医院（Larissa General Hospital）资深骨科医师巴尔焦塔斯（Costas Bargiotas）告诉天空电视台（Skai TV）：「这是学生专车，载满二十多岁的孩子。现场状况令人触目惊心，车厢像纸一样扭曲。」

米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）说，「这是可怕的火车意外，在希腊从未发生过」，他承诺「彻底」调查这起悲剧。希腊大选预定4月举行，米佐塔基斯将寻求连任。

米佐塔基斯昨天到现场勘查后说：「不幸的是，种种迹象显示，这起事件主要是因悲惨的人为疏失引起。」希腊当局已宣布全国哀悼3天。

乘客描述灾难现场恐怖、陷入一片混乱，由于车厢翻覆，他们必须闪过破碎的破璃与碎片逃生，有人还必须敲破窗户爬出来。

现场救援人员说，他们从未处理过这类规模的灾难。许多遗体烧到焦黑，无法辨识，有些人的身分要靠一些身体部位才辨识出来。

拉里萨市长卡洛贾尼斯（Apostolos Kalogiannis）告诉天空电视台：「很不幸，部分罹难者只能（透过DNA）辨识身分。」

目前据信还有数人失联，包括两名赛普勒斯人，但当局尚未公布官方估计数字。

事故发生数小时后，希腊交通部长卡拉曼里斯（Kostas Karamanlis）递出辞呈。他在声明稿中说：「出了如此悲惨的事故，我们无法假装事情没有发生。」

但火车工会成员说，雅典与第撒隆尼基（Athens-Thessaloniki）之间的铁路存在安全缺失，多年前就为人所知。铁路员工上月在公开信中说，铁轨安全系统不完善且维护不当。

一名安全监督人员去年辞职，他警告，自2016年起就待执行的基础建设升级工程尚未完成，如果火车时速达到200公里，就不安全。

© 2023 AFP