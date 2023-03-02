美俄外长G20场边短暂会晤 布林肯促结束侵乌战争

（法新社新德里2日电） 美国国务卿布林肯今天在20国集团（G20）外交部长会议场边，与俄罗斯外长拉夫罗夫进行俄乌战争后的首次面对面接触，布林肯说他敦促俄方结束乌克兰战争。

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布林肯（Antony Blinken）与拉夫罗夫（Sergei Lavrov）在印度首都新德里召开的G20外长会议场边短暂会晤。

布林肯告诉记者：「我跟（俄国）外交部长说我和其他许多人上周在联合国（UN）说过的，还有G20许多成员国外长今天所说的事━结束这场侵略战争，以及从事能创造公正且持久和平的有意义外交活动。」

布林肯与拉夫罗夫上次共处一室是在去年7月的印尼�Q里岛（Bali）G20外长会议。根据西方官员，当时拉夫罗夫当场走出会场。

莫斯科2022年2月全面入侵乌克兰后，华府坚定支持基辅，并带头在国际上孤立俄罗斯。直到今天以前，美俄政府之间不曾有高层级官员当面接触。

俄国外交部发言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）试图淡化美俄外长今日接触的重要性，她告诉俄罗斯新闻社（Ria Novosti），是布林肯先开始谈话，而且过程短暂。

沙卡洛娃表示，拉夫罗夫「在G20第2场会议站着跟他（布林肯）说话」，「并未举行谈判或真正的会议」。

由于某些国家在乌克兰战争议题上无法达成共识，这次G20外交部长会议未能产生联合声明。（译者：杨昭彦）

© 2023 AFP