英16岁少女遭活活胖死 双亲过失杀人

（法新社伦敦1日电） 一对英国夫妇今天因过失杀人罪被判入狱，原因是他们在Covid疫情期间，任由身有残疾的16岁女儿置身极度脏乱的环境，最后因病态肥胖死于家中。

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凯莉亚．蒂特福德（Kaylea Titford）2020年10月被发现体重146公斤，死在威尔斯（Wales）家中的宠物排泄训练垫上。

审讯发现，威尔斯和英国其他地区2020年3月首度因Covid封城时，凯莉亚已经辍学，社会服务部门也未追踪。

法官葛瑞菲斯（Martin Griffiths) 在斯旺皇家法院（Swansea Crown Court）表示这是一起「可怕的案件」，裁定凯莉亚的父母有「长期持续的刑事过失」。

她的父亲、45岁的搬家工阿伦（Alun Titford）不认罪，但法官判他过失杀人，入狱7年6个月。

她的母亲、40岁的莎拉（Sarah Lloyd-Jones）去年认罪，被判刑6年。

葛瑞菲斯发现，患有水脑症（hydrocephalus）和脊柱裂的凯莉亚长大后坐不下轮椅，双亲也无视她身体因溃疡「活生生溃烂」散发的恶臭。

葛瑞菲斯说：「她死的时候，躺在自己的粪便中，周围都是苍蝇和以她为食的蛆。」

阿伦告诉法院，他没有做任何事来照顾女儿。他说，「我很懒」，在她进入青春期后，就不再照顾她的身体。

尽管阿伦不认罪，但他后来在法庭上承认对女儿的死负有同等责任。在凯莉亚死前几个小时，阿伦听到女儿尖叫，但他只是发手机简讯给她，要她别再叫。

葛瑞菲斯说：「他没有去看看是怎么回事，也没去帮任何忙，放着她独自死去。」

© 2023 AFP