G20外长会议聚焦俄乌 莫迪吁各国维持团结

（法新社新德里2日电） 印度总理莫迪今天在G20外长会议开幕式中，呼吁藉由这次会议消除各国对俄乌战争的歧见。

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莫迪（Narendra Modi）今天在新德里举行的20国集团（G20）外交部长会议开幕式的预录声明中说：「过去几年经历的金融危机、气候变迁、疫情、恐怖主义与战争，清楚地表明全球治理已然失败。」

莫迪说：「我们这场会正值全球严重分歧…对于如何能够解决这些问题，我们都有自己的立场和观点。然而，身为世界主要经济体，我们也应对没有与会的国家负起责任。」

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）及俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）均出席此次G20会议，这也是两人自去年7月以来首度同台，但两人会谈可能性不高。

外传中国正考虑向俄罗斯提供武器，令西方国家代表感到担忧，预期将藉这次外长峰会阻止北京介入俄乌战争。

过去一年印度始终拒绝谴责俄国入侵乌克兰，与俄罗斯间长年稳固的安全关系，让印度这次主办G20会议处于尴尬外交处境。

不过，欧盟外交暨安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）表示，他相信印度会藉这次会议「让俄罗斯明白这场战争必须结束」。

© 2023 AFP