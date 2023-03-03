叙利亚内战加上强震 370万儿童深受灾难性威胁

（法新社叙利亚首都大马士革2日电） 在联合国儿童基金会执行董事罗素造访叙利亚后，联合国在今天示警，部分叙利亚饱受战争摧残的地区上个月又遭到强震袭击，使当地370万名儿童遭遇严重的风险。

广告 继续浏览后续

法新社报导，根据官员及医务人员，2月6日袭击叙利亚邻国土耳其的地震，造成5万多人死亡，当中包括叙利亚境内近6000人丧生。

联合国（UN）称，单是在叙利亚，至少有880万人受到毁灭性地震的影响。

联合国儿童基金会（UNICEF）在声明中说：「在叙利亚遭受内战和地震双重影响的370万名儿童，正面临数种日益严重的潜在灾难性威胁。」

声明指出，近12年的内战让叙利亚的许多家庭因为缺乏基础服务而脆弱，震灾更对他们的情绪和心理带来影响，罹患疾病的风险也增加了。

联合国儿童基金会执行董事罗素（Catherine Russell）今天结束在叙利亚为期两天的访问，她说：「叙利亚的儿童已经忍受了难以形容的恐惧和心碎。」

那场强震和后续的余震，「不仅破坏了更多的房屋、学校及儿童玩耍的地方，更摧毁了许多最脆弱的儿童与家庭的安全感」。

联合国儿童基金会表示，他们急需1.727亿美元，以提供即时的求生支援给叙利亚境内包括260万名儿童在内、受地震影响的540万灾民。

罗素在声明中补充道：「提供基本服务，如安全的饮用水、医疗保健和心理支持，可以帮助那些家庭开始重建生活。」

世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）1日首次造访叙利亚反叛分子控制的地区，并敦促国际社会帮助遭地震袭击的叙利亚西北部灾民。

联合国发起捐款3.97亿美元以帮助叙利亚灾民，但谭德塞提出警告，称「我们得到的资金不足以因应这个紧急情况」。

叙利亚去年开始也面临致命的霍乱疫情。

自2011年以来，叙利亚的内战已经造成近50万人丧命，并使该国战前人口的近半数离乡背井。

许多叙利亚人逃往土耳其，跑到包括上个月发生大地震的地区避难。

© 2023 AFP