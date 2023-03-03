大师殒落 美国爵士萨克斯风传奇萧特89岁辞世

（法新社纽约2日电） 美国爵士萨克斯风传奇韦恩萧特今天在洛杉矶辞世，享寿89岁。他被认为是美国最伟大的爵士乐作曲家之一。

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韦恩萧特（Wayne Shorter）的公关金斯利（Alisse Kingsley）向法新社证实他的辞世，但没有说明原因。

韦恩萧特曾与传奇爵士乐手迈尔士戴维斯（Miles Davis）同团表演，也是爵士乐团「气象报告乐团」（Weather Report）的创始者之一。他善于演奏高音和次中音萨克斯风。

韦恩萧特是1950年代爵士乐全盛时期最后一位在世的爵士乐巨星之一。当时爵士乐既是舞厅配乐，又在学术圈占有一席之地。

在韦恩萧特漫长的职业生涯中，他一共赢得12座葛莱美奖（Grammy Awards），最后一座就在上个月获得。他并获得美国录音学院（Recording Academy）颁发终身成就奖。

韦恩萧特辞世消息传出后，各界纷纷对他致意。他的好友及时常合作演奏的爵士钢琴家贺比汉考克（Herbie Hancock）说，韦恩萧特是「无可替代的」。

汉考克在韦恩萧特公关公司发布的声明中说：「我怀念在他身边的日子、怀念他特殊的韦恩主义，他的精神将永远存在我的心中。」

小号演奏家和作曲家温顿马沙利斯（Wynton Marsalis）称赞韦恩萧特是「不分纪录的萨克斯风巨匠」和「爵士乐使者」。爵士乐手乔恩巴蒂斯特（Jon Batiste）也说，韦恩萧特是「真正的独一无二」。（译者：林沂锋/核稿：戴雅真）

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