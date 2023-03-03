市调机构报告 美国成年人收看TikTok时间接近Netflix

（法新社华盛顿2日电） 根据市调机构「内幕情报公司」今天发布的一项报告，美国成年人花在短影音分享应用程式TikTok的时间，已接近用于串流平台巨人Netflix的时间。

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「内幕情报公司」（Insider Intelligence）报告指出，「美国成年人的TikTok用户，花在此应用程式的时间正迅速增加。」「远远领先花于YouTube的时间，并缩小了与Netflix之间的差距。」TikTok使用量在两年前即已让谷歌（Google）拥有的YouTube黯然失色，并持续以比YouTube更快的速度成长，特别是在处于收入黄金阶段的美国成年人。

这间市调机构表示，25至54岁的美国成年人对TikTok特别容易上瘾。它同时预测，今年美国成年用户每天平均花在TikTok将近56分钟，比看Netflix的时间少6分钟。「18至24岁的TikTok用户，每天在TikTok上观看相当于一部完整长度的喜剧电影。」

报告指出，千禧世代与X世代「观看传统电视的时间正在减少，许多电视观众很可能在看电视的时候同时在看TikTok。自COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行以来，TikTok是社群网路总使用时间持续成长的一项重要原因。

TikTok属于中国字节跳动公司（ByteDance），字节跳动正因隐私与监控问题在多个国家接受审查。

美国国会由共和党主导的众议院外交事务委员会，本周通过「吓阻美国科技敌国法案」（Deterring America's Technological Adversaries Act, DATA），这项法案将使禁止使用TikTok变得更容易，不过它将面临言论自由支持者的挑战，以及民主党在众议院院会与参议院的反对。

© 2023 AFP