强震飓风接连侵袭 万那杜宣布进入国家紧急状态

（法新社万那杜维拉港3日电） 太平洋岛国万那杜今天进入国家紧急状态，此前几天，万那杜接连受到两起地震与两次飓风侵袭。

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飓风「朱迪」（Cyclone Judy）侵袭万那杜后，当局清理道路与修复电线的同时，居民今天稍早又受到两起地震袭击，还被告知躲避将来袭的第2个飓风「凯文」（Cyclone Kevin）。

联合国儿童基金会（UNICEF）的杜佩（Eric Durpaire）告诉法新社：「这太疯狂了，万那杜已习惯自然灾害，但我认为这是它第一次连续遇到两次飓风。」

万那杜政府表示，朱迪掀翻屋顶、淹没道路，并将无数树木连根拔起，但未获报有任何人员伤亡。

警方说，首都维拉港的紧急疏散中心内仍有数百人，部分地区已停电两天。

万那杜今天发生规模6.5地震，震央在主要岛屿桑托岛（Espiritu Santo）近海海底，之后又发生一场规模5.4余震，两起地震没有立即人员伤亡报告，但离岛情况仍不明朗。

万那杜红十字会秘书长特维（Dickinson Tevi）告诉法新社：「桑托岛居民感受到地震，但由于强风无法外出评估损失。」居民们向特维表示，他们因飓风侵袭而醒来，地震发生让他们睡不好觉。

万那杜位于环太平洋火山带（Ring of Fire)，地壳板块相互碰撞，使地震与火山活动频繁。

© 2023 AFP