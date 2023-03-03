日本外相音乐迷 四方安全对话类比披头四

（法新社新德里3日电） 亚洲强权组成的「四方安全对话」（Quad）正在思考要如何自我定义，日本外务大臣林芳正给了个模范：英国传奇摇滚乐团「披头四」（The Beatles）。

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身为音乐迷的林芳正今天在新德里与Quad伙伴美国、澳洲和印度外长会面，将日美澳印四大巨头与有4名成员的「披头四」类比。

林芳正说：「这是一个类似披头四的乐团，成员固定，而且（超过）10年来总是一起演出。」

「但这个团体比较弹性，就像是在披头四，保罗麦卡尼（Paul McCartney）也可以推出个人专辑。」

林芳正会演奏钢琴。他曾于2021年七大工业国集团（G7）在披头四故乡英国利物浦（Liverpool）会面时秀了一番琴技，在披头四博物馆献上约翰蓝侬（John Lennon）的经典代表歌曲Imagine。

Quad是由已故日本首相安倍晋三带头组成的民主政体联盟。中国曾形容Quad企图对中国构成包围网。

Quad则否认有敌对意图，并强调Quad并非军事联盟，而是要在生产疫苗和救灾方面展开区域合作。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）同样是音乐迷，他会演奏吉他，还曾发表以经典摇滚乐为灵感的自创歌曲。他和林芳正发表类似观点，但没那么和音乐挂勾。

布林肯说：「我们真的把它（四方安全对话）看成可变的几何构造。」

「国家的集合体有很多种，有非正式的联盟、有比较松散的合作关系、有基于双边基础展开的合作，也有比较大一点的集团。」

他说：「这个构想是要确保我们能应对任何特定挑战。」

© 2023 AFP